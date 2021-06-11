В московском метро появится специальный поезд с символикой сборной РФ по футболу

Москва, 11 июня. Тематический поезд, посвященный Евро-2020, выйдет на линию московского метрополитена уже в пятницу.

На стенах вагонов красуются изображения футболистов российской сборной. Соответствующее видео, снятое в электродепо «Измайлово», предоставил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Пассажиры городской подземки смогут увидеть лица Юрия Дюпина, Вячеслава Караваева, Алексея Миранчука и других футболистов. Портреты сопровождаются надписью «Наши парни».

Ранее в Петербурге уже начали продавать проездные карты «Подорожник» с символикой Евро-2020. Их можно приобрести на станциях метрополитена.