Экс-волейболиста команды «Динамо» избили возле бара в центре Москвы

Москва, 11 июня. Бывшего игрока волейбольной команды «Динамо» Алексея Чанчикова избили в центре столицы. Предположительно, 27-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с девушкой Чанчиков отдыхал в баре. Когда пара вышла на улицу, волейболист получил кулаком в лицо. С ушибами мягких тканей головы его доставили в ГКБ №67, передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личность предполагаемого злоумышленника установлена. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.