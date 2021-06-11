Экс-директора ФБК Жданова объявили в федеральный розыск

Москва, 11 июня. Полиция объявила Ивана Жданова в федеральный розыск. Информацию об этом он подтвердил в своих соцсетях.

Адвокат бывшего руководителя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Владимир Воронин уточнил, что Жданов в розыске из-за одного уголовного дела, связанного с ним.

Информация о розыске появилась в базе данных МВД. Другие детали пока неизвестны.

Ранее суд оставил под арестом отца директора ФБК Жданова. Правоохранители обвиняют Юрия Жданова в превышении полномочий. Он неоднократно привлекал к себе внимание правоохранителей. В отношении него ранее возбуждали административное дело. Затем он фигурировал в делах о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.