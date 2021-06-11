На ВДНХ в День России проведут мастер-классы, концерты и экскурсии

Москва, 11 июня. Комплекс ВДНХ приглашает на праздничную программу в честь Дня России. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что ждет москвичей и гостей города 12 июня.

Праздничная программа подготовлена центрами «Космонавтика и авиация» и «Слово», историческим парком «Россия — моя история», «Москвариум», «Робостанция» и другими. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных норм, всех участников обязуют использовать средства индивидуальной защиты.

«В программе ВДНХ ко Дню России — экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов. Часть событий продлится все выходные — с 12 по 14 июня», — приводит пресс-служба ВДНХ слова Сергуниной.

Бесплатными выступлениями уличных музыкантов можно будет насладиться на 15 локациях с 13 до 19 часов. Зрителей порадуют произведениями в разных жанрах на любой вкус. Между «Центральным» павильоном и фонтаном «Дружба народов» пройдет концерт под названием «Фанфары победы».

В центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово» пройдут экскурсии для всех желающих. Для участия в мероприятии необходимо заранее пройти регистрацию на официальном портале. Экскурсии состоятся и в «Москвариуме».

Тематические мастер-классы пройдут в «Робостанции» на ВДНХ, кроме того, зрители увидят фееричное шоу. Для участия необходимо будет приобрести входной билет.

В честь Дня России на территории исторического парка «Россия — моя история» пройдет фестиваль молодежной журналистики «Медиа Россия». Основная задача мероприятия заключается в объединении независимых и патриотичных СМИ.