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Москвич получил 14 лет колонии строгого режима за убийство невесты

Происшествия
Москвич получил 14 лет колонии строгого режима за убийство невесты
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 11 июня. Басманный суд столицы приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину за убийство собственной невесты летом 2020 года, передает пресс-служба прокуратуры.

Осужденный, как установило следствие и суд, жестоко избил 26-летнюю возлюбленную во время ссоры. В результате черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа девушка скончалась на месте. Тело нашла ее мать и вызвала полицию.

Чтобы задержать преступника, правоохранительным органам потребовалось несколько недель. Мужчину заключили под стражу. Судя по переписке в мессенджерах и соцсетях, конфликты в паре происходили регулярно, убитая собиралась разорвать отношения.

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суд убийство невеста
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