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Адвокат Крисевича рассказал ФАН подробности инцидента на Красной площади

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Происшествия
Адвокат Крисевича рассказал ФАН подробности инцидента на Красной площади
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 июня. Акционист Павел Крисевич доставлен в полицию Москвы. Информацию об этом подтвердил его адвокат.

Адвокат Крисевича Мансур Гильманов в беседе с корреспондентом ФАН уточнил, что его подзащитный находится в отделе полиции Китай-город. Чувствует себя Крисевич нормально.

«У меня с ним была достаточно кратковременная беседа, по обстоятельствам сложно сказать, могу точно сказать, что это был охолощенный пистолет и шумовые патроны, ожогов у него нет. Это было не боевое оружие», — уточнил юрист.

По словам Гильманова, пока что ему не сказали, по какой статье задержан Крисевич. Он доставлен в отдел для оформления и составления материала, а какой он будет, пока не известно.

«В КОАП есть статья, которая предусматривает ответственность за стрельбу в неотведенном для этого месте. В любом случае сейчас нужно понять, что будут вменять, и уже потом поймем, от чего мы будем защищаться», — добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что скандально известный акционист Павел Крисевич задержан в Москве с предметом, похожим на оружие. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

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