Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 13:20
13:18
Общество
Ученые назвали способствующие сжиганию жира специи
13:16
Шоу-бизнес
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
13:15
Происшествия
Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня
13:13
Общество
Евросоюз разрешил привитым от COVID-19 гражданам свободное передвижение по странам ЕС
13:13
Происшествия
Саратовская прокуратура вынудила предприятие ЖКХ выплатить зарплаты сотрудникам
13:13
Общество
Звезду «Зимней вишни» Сафонову госпитализировали с вирусной пневмонией
13:12
Общество
Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву
13:09
Армия
Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской
13:09
Политика
Германия подтвердила отсутствие планов по принятию Украины в НАТО
13:08
Экономика
Семьям с детьми в России предоставят новую льготу
Все новости

Рабочую группу по наукоградам планируют создать в Московской области

Общество
Рабочую группу по наукоградам планируют создать в Московской области
pixabay.com

Москва, 11 июня. Конференция под названием «Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области» состоялась в городском округе Королев.

На территории региона находятся 8 из 13 наукоградов России. По численности занятых научными исследованиями Московская область занимает третье место в стране после Москвы и Петербурга.

«Нам нужно поставить задачу, чтобы в течение пяти-семи лет в наукоградах могли бы быть созданы условия для жизни лучше, чем в столице», — отметил заммпред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Денис Кравченко.

На данный момент ведется проработка создания межведомственной программы, которая бы стимулировала развитие территорий наукоградов. Это касается улучшения образования, медицины, городской среды и транспортной инфраструктуры, пишет издание «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске может появиться первый гуманитарный наукоград в России. Сообщается, что югорский государственный университет является мощным образовательным центром.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рабочую группу по наукоградам планируют создать в Московской области
проект московская область наукоград
Комментировать
Эксклюзив
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 265375 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 112082 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 69328 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 54185 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48168 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru