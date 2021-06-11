Рабочую группу по наукоградам планируют создать в Московской области

Москва, 11 июня. Конференция под названием «Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области» состоялась в городском округе Королев.

На территории региона находятся 8 из 13 наукоградов России. По численности занятых научными исследованиями Московская область занимает третье место в стране после Москвы и Петербурга.

«Нам нужно поставить задачу, чтобы в течение пяти-семи лет в наукоградах могли бы быть созданы условия для жизни лучше, чем в столице», — отметил заммпред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Денис Кравченко.

На данный момент ведется проработка создания межведомственной программы, которая бы стимулировала развитие территорий наукоградов. Это касается улучшения образования, медицины, городской среды и транспортной инфраструктуры, пишет издание «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске может появиться первый гуманитарный наукоград в России. Сообщается, что югорский государственный университет является мощным образовательным центром.