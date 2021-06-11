Соцучреждения Москвы будут работать по измененному графику с 12 по 14 июня

Москва, 11 июня. Социальные учреждения российской столицы изменят график работы с 12 по 14 июня в связи с праздниками. Центры услуг «Мои документы» и отделы ЗАГС не будут работать 12 июня.

Территориальные организации соцобслуживания в пятницу работают сокращенно, до 16:00. В праздничные дни пожилые москвичи с коронавирусом смогут получить лекарства и продукты, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Мой социальный центр» будет работать по обычному графику в пятницу. В выходные дни туда можно будет обратиться в режиме онлайн. Центр занятости «Моя карьера» и Главархив закроются на период праздников. Детские поликлиники будут выезжать на дом 12 и 13 июня. Во взрослых прием людей окончится к 16:00.

До этого россиянам рассказали, как в стране будут отдыхать в связи с июньскими праздниками. День России отмечают 12 июня. В этом году он выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.