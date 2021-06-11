Соратникам отставного полковника ГРУ Квачкова вынесли приговор

Москва, 11 июня. Суд вынес приговор двум соратникам полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова Павлу Антонову и Юрию Екишеву. Фигуранты получили сроки за участие в террористической организации.

Екишеву назначили наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, Антонову — 10 лет, сообщили в суде.

Им вменялось в вину продолжение деятельности организации Квачкова "Народное ополчение России" после ее запрета в 2015 году. Квачков в 2013 году был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа и вовлечение лиц в террористическую деятельность.

Квачков был арестован в 2005 году по подозрению в покушении на тогдашнего главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, однако в 2008 году был оправдан судом присяжных и выпущен под подписку о невыезде. Свою вину подполковник не признал. Освобождение Квачкова стало возможным после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, сообщал ФАН.