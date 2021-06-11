Научный руководитель Гидрометцентра охарактеризовал погоду в Москве

Москва, 11 июня. Погода в Москве и Московской области характеризуется облачностью, местами выпадают осадки. Подобные условия считались нормой в прошлом.

Показатели температуры в российской столице приблизились к «старым» климатическим нормам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были «зима как зима», а «лето как лето». Сейчас как раз лето как лето», — уточнил он.

Температура воздуха в Москве на этой неделе не поднималась выше +22 градусов. В некоторых районах наблюдались дожди. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, количество осадков не является рекордным.

Ранее Вильфанд заявил о потеплении в Центральном федеральном округе. Оно начнется с 13 июня и будет усиливаться в начале следующей недели.