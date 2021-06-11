Пасмурная погода с порывами ветра ожидает москвичей 11 июня

Москва, 11 июня. Облачная погода с кратковременными дождями и грозами придет в Москву 11 июня. Такой прогноз дал Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем составит 19-21 градус выше нуля. Ночью ожидается похолодание до плюс 13. В Московской области будут преобладать похожие погодные условия. Воздух днем прогреется до 22 градусов, а ночью похолодает до 10-15.

Прогнозируется небольшой ветер от пяти до десяти метров в секунду, местами до 15 из-за грозы. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в связи с метеоусловиями до 13:00 следующего дня.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду на лето в России. По его словам, почти на всей территории страны погода будет на уровне климатической нормы.