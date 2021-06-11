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Дептранс Москвы предложит водителям альтернативу личному транспорту

Общество
Дептранс Москвы предложит водителям альтернативу личному транспорту
pixabay.com

Москва, 11 июня. Приложение «Московский транспорт» получит функцию, способную рассчитать стоимость владения личным автомобилем и предложить альтернативный способ передвижения.

Тендер на создание соответствующей функции появился на сайте госзакупок. Победителю конкурса предстоит разработать модуль «Расчет стоимости владения личным транспортом», который будет работать на основе данных пользователя и собственных алгоритмах расчета. Система должна будет формировать рекомендации по замене личного автомобиля на другой способ передвижения.

Вместе с этим пользователи портала смогут рассчитать лизинг автомобиля и выбрать оптимальный проездной с помощью модуля «Тарифный калькулятор». Стартовая стоимость проекта составляет 33,9 млн рублей, заявки будут приниматься до 17 июня.

Власти столицы ранее приступили к созданию цифровых профилей работников такси. Система с данными водителей начнет работать на территории Москвы и области с августа текущего года.

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москва авто дептранс
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