Россельхознадзор призвал вакцинировать домашних животных от коронавируса

Москва, 11 июня. Россельхознадзор настоятельно рекомендует владельцам домашних животных сделать прививку от коронавируса своим питомцам, чтобы избежать новых мутаций COVID-19.

Некоторые виды животных из-за строения организма, очень восприимчивы к заражению коронавирусной инфекцией. Хомяки, коты, норки, хорьки и другие оказались в зоне повышенного риска, сообщает «Царьград». Фермам следует хорошо подумать о вакцинации животных, как и центрам поддержки бездомных зверей. Главной мотивацией сделать прививку своему питомцу является предотвращение дальнейшей мутации коронавируса.

«Именно в популяции животных при межвидовой передаче вируса есть существенные риски ускоренной мутации патогена, и это угроза для людей», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию. Сегодня страна полностью обеспечивает свои потребности в этом виде продукции и не зависит от импорта.