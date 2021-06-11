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Россельхознадзор призвал вакцинировать домашних животных от коронавируса

Общество
Россельхознадзор призвал вакцинировать домашних животных от коронавируса
pixabay.com

Москва, 11 июня. Россельхознадзор настоятельно рекомендует владельцам домашних животных сделать прививку от коронавируса своим питомцам, чтобы избежать новых мутаций COVID-19.

Некоторые виды животных из-за строения организма, очень восприимчивы к заражению коронавирусной инфекцией. Хомяки, коты, норки, хорьки и другие оказались в зоне повышенного риска, сообщает «Царьград». Фермам следует хорошо подумать о вакцинации животных, как и центрам поддержки бездомных зверей. Главной мотивацией сделать прививку своему питомцу является предотвращение дальнейшей мутации коронавируса.

«Именно в популяции животных при межвидовой передаче вируса есть существенные риски ускоренной мутации патогена, и это угроза для людей», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию. Сегодня страна полностью обеспечивает свои потребности в этом виде продукции и не зависит от импорта.

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россельхознадзор животные коронавирус
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