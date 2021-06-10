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Жителям Подмосковья пообещали благоприятную погоду в длинные выходные

Общество
Жителям Подмосковья пообещали благоприятную погоду в длинные выходные
pixabay.com

Москва, 10 июня. В предстоящие выходные в Московской области потеплеет, а дожди станут кратковременными и локальными, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в регионе более-менее наладится и не будет серьезным препятствием для поездок на природу, сказал синоптик в комментарии «Радио 1».

«На выходных мы ожидаем уменьшение осадков и небольшое повышение температуры. 12 июня ожидается +21…+22 градуса, потепление продолжится, и 14 июня будет уже +24…+25 градусов», — отметил Шувалов.

Дожди, согласно прогнозам, станут менее продолжительными и не повсеместными, но полностью исключать их нельзя, добавил специалист. В связи с этим Шувалов посоветовал предусмотреть возможность скрыться от осадков на пикнике.

Россиян в ближайшее время ждут три выходных — с 12 по 14 июня. В Роструде объяснили, что они образуются из-за переноса нерабочего дня с субботы на понедельник в связи с празднованием Дня России.

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погода подмосковье московская область
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