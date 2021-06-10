В московском парке неизвестный с ножом изнасиловал двух студенток

Москва, 10 июня. Злоумышленник, угрожая ножом, изнасиловал двух студенток Российского государственного социального университета в парке "Лосиный остров" и скрылся.

Москвички написали заявление в полицию. Личность преступника и его местоположение выясняют сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования и угрозы убийства.

Мигрант изнасиловал 21-летнюю жительницу Петербурга в лесу. Полицейские задержали ранее судимого гражданина Азербайджана. Он стал фигурантом уголовного дела.