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Движение по Замоскворецкой линии заблокировано из-за человека на путях

Происшествия
Движение по Замоскворецкой линии заблокировано из-за человека на путях
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 июня. Движение поездов столичного метро временно остановлено от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская» на зеленой ветке. На путях находится человек.

По данным департамента транспорта Москвы, в обратном направлении поезда метро идут с увеличенными интервалами.

Городские власти уточнили, что движение на участке Замоскворецкой линии планируют восстановить за 45 минут. В настоящее время дептранс призывает москвичей воспользоваться другими ветками метро либо наземным общественным транспортом.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По какой причине на железнодорожных путях оказался человек — не сообщается.

До этого пассажир погиб под колесами поезда на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии.

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метро чп замоскворецкая линия
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