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Суд Москвы вынес приговор гендиректору «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве

Происшествия
Суд Москвы вынес приговор гендиректору «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве
vim-avia.com  /  Пресс-служба авиакомпании ВИМ-АВИА

Москва, 10 июня. Мещанский столичный суд приговорил генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева к лишению свободы сроком на три года и восемь месяцев.

Также осуждена главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева. Сообщница Кочнева получила три с половиной года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Обоих фигурантов дела освободили от наказания в связи с фактическим его отбытием во время содержания под стражей и домашним арестом.

Кочневу и его подчиненной инкриминировали совершение целого ряда преступлений: мошенничество в сфере кредитования, совершение валютных операций с использованием подложных документов и злоупотребление полномочиями.

Между тем бывший гендиректор «Трансфин-М» избежал ареста по делу о крупном мошенничестве на сумму, достигающую миллиарда рублей.

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суд мошенничество вим-авиа кочнев
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