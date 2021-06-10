Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК

Москва, 10 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве двух судебных приставов в Адлере.

Расследованием обстоятельств гибели двух сотрудников ГУ ФССП по Краснодарскому краю займется центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили в ведомстве.

Судебные приставы погибли при исполнении служебных обязанностей во время стрельбы в Адлерском районе Сочи. Должностные лица 9 июня прибыли на улицу Просвещения с постановлением о сносе «самостроя» и попали под огонь со стороны возмущенного местного жителя.

Позже стрелка задержали. Он признался в содеянном и заявил, что не жалеет о расправе.