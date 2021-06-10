Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых

Москва, 10 июня. Пресненский суд Москвы рассмотрел уголовное дело Тимура Бутова, заключившего сделку со следствием в рамках дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата.

Подозреваемого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке, подсудимый полностью признал свою вину. Дворец правосудия приговорил бывшего топ-менеджера к семи годам колонии условно.