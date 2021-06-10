Особый механизм поддержки для создающих технопарки инвесторов разработали в Москве

Москва, 10 июня. Правительство Москвы поддерживает создающих в столице технопарки инвесторов, для них разработан специальный механизм, отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Речь идет о статусе инвестиционного приоритетного проекта, который дает инвесторам возможность снизить общую региональную налоговую нагрузку.

На сегодняшний день такой статус имеют шесть площадок из 43, он дает следующие преимущества: с 18% до 13,5% уменьшается региональный налог на прибыль, обнуляется ставка налога на имущество, а арендная плата за землю составляет 0,01% от кадастровой стоимости.

«Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд рублей», — уточнила Сергунина.

Для девелоперов технопарков в Москве также действует программа субсидирования части расходов при строительстве и предусмотрена возможность заключения договора аренды земельного участка без торгов, добавила заммэра.

В начале июня стало известно, что в Москве появится крупнейший технопарк в России. Он будет построен рядом с Останкинской телебашней, соответствующая программа акционерного общества «Телекомпания НТВ» уже получила статус инвестиционного приоритетного проекта.