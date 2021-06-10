Почти 660 тысяч москвичей старше 60 лет привились от коронавируса

Москва, 10 июня. Столичные власти сообщили о вакцинации почти 660 тыс. горожан старше 60 лет от новой коронавирусной инфекции.

У москвичей есть возможность привиться без записи во всех павильонах «Здоровая Москва» и крупных торговых центрах. К тому же работают выездные бригады. Привиться могут лица старше 18 лет. Прививка делается бесплатно. Записаться на вакцинацию можно на mos.ru, приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Моя Москва» и другими способами.

В общественных местах российской столицы могут появиться специальные зоны для привитых граждан, заявил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Такой вопрос уже обсуждался на встрече мэра Сергея Собянина с рестораторами.