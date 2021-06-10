Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в конце июня

Москва, 10 июня. Жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов придет в Москву во второй половине июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В данный момент показатели температуры в столице России находятся в пределах нормы. Однако в ближайшее время ситуация поменяется, добавил Тишковец.

«Вторая половина месяца будет более теплой и солнечной. Ожидается +13...+18 градусов по ночам, и днем уже скоро увидим +25...+30 тепла», — цитирует его ТАСС.

Вторая половина первого летнего месяца порадует жителей Москвы хорошей погодой. На смену дождям в город придет сухая и теплая погода. Она будет вызвана приходом антициклона, пишет «Вечерняя Москва».

Лето в Северной столице будет стандартным — жителям не стоит ждать неожиданностей и сюрпризов, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, этим летом в городе на Неве не предвидится обильных дождей или засух.