Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:31
14:29
Происшествия
Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ДТП в Свердловской области
14:28
Происшествия
В Петербурге мужчину доставили в реанимацию из отдела полиции
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
Все новости

Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в конце июня

Общество
Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в конце июня
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 10 июня. Жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов придет в Москву во второй половине июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В данный момент показатели температуры в столице России находятся в пределах нормы. Однако в ближайшее время ситуация поменяется, добавил Тишковец.

«Вторая половина месяца будет более теплой и солнечной. Ожидается +13...+18 градусов по ночам, и днем уже скоро увидим +25...+30 тепла», — цитирует его ТАСС.

Вторая половина первого летнего месяца порадует жителей Москвы хорошей погодой. На смену дождям в город придет сухая и теплая погода. Она будет вызвана приходом антициклона, пишет «Вечерняя Москва».

Лето в Северной столице будет стандартным — жителям не стоит ждать неожиданностей и сюрпризов, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, этим летом в городе на Неве не предвидится обильных дождей или засух.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в конце июня
погода синоптик жара тишковец
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru