Суд отказался исключать «Альянс врачей» из реестра иноагентов

Москва, 10 июня. Организация-иноагент «Альянс врачей»1 не смогла добиться в Замоскворецком районном суде изменения своего статуса. Адвокаты заявили о намеренности обжаловать отказ суда.

Деятельность «Альянса врачей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) на самом деле не преследует цель защитить права трудящихся. Организация вовлечена в политическую деятельность, посчитал суд. Об этом свидетельствует активность руководителя НКО Анастасии Васильевой, которая участвовала в митингах политической направленности.

Минюст РФ ранее констатировал, что проверка НКО подтвердила факты финансирования из-за границы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.