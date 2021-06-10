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Суд отказался исключать «Альянс врачей» из реестра иноагентов

Происшествия
Суд отказался исключать «Альянс врачей» из реестра иноагентов
Агентство городских новостей Москва  /  Киселев Сергей

Москва, 10 июня. Организация-иноагент «Альянс врачей»1 не смогла добиться в Замоскворецком районном суде изменения своего статуса. Адвокаты заявили о намеренности обжаловать отказ суда.

Деятельность «Альянса врачей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) на самом деле не преследует цель защитить права трудящихся. Организация вовлечена в политическую деятельность, посчитал суд. Об этом свидетельствует активность руководителя НКО Анастасии Васильевой, которая участвовала в митингах политической направленности.

Минюст РФ ранее констатировал, что проверка НКО подтвердила факты финансирования из-за границы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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суд политика альянс врачей
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