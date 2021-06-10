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Московские медики подтвердили COVID-19 у 5245 человек за сутки

Общество
Московские медики подтвердили COVID-19 у 5245 человек за сутки
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 июня. Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердили еще у 5245 жителей Москвы, заявили в оперштабе.

Показатель является максимальным с 15 января. Также в Москве выписали 2671 человека, поборовшего коронавирус, и зарегистрировали 63 летальных исхода. Днем ранее в столице России было выявлено 4124 новых случая заболевания COVID-19.

Всего в Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано еще 11 699 новых случаев заражения COVID-19. Пациенты находятся под контролем медиков в 85 регионах страны, рассказали в оперштабе.

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москва коронавирус оперштаб
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