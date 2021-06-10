Чиновник Минобрнауки РФ арестован по делу о взятке

Москва, 10 июня. Руководитель отдела проверок в сфере закупок Минобрнауки России Михаил Ш. отправлен под арест. Мера пресечения будет действовать до 7 августа.

Правоохранители предъявили ему обвинение в получении взятки за совершение противозаконных действий.

Согласно неподтвержденной информации, фигурант был задержан в столице в момент получения денег. Он якобы совершил коррупционное преступление в интересах образовательного учреждения. От него требовалось «подредактировать» итоговый документ, составленный после проверки.