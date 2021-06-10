Власти Москвы закупили для городских медучреждений более 230 новейших маммографов

Москва, 10 июня. В общей сложности 235 новейших маммографов закупили для 82 взрослых поликлиник и 15 больниц Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оборудование было приобретено в рамках масштабной программы переоснащения медицинских организаций. Среди учреждений, которые вскоре его получат, шесть якорных онкологических стационаров, уточнила Ракова.

«Закупаемое оборудование будет интегрировано в существующий единый цифровой контур и откроет новые возможности в диагностике онкологических заболеваний», — отметила заммэра.

Интеграция с единой цифровой платформой городской системы здравоохранения позволит медикам автоматически загружать результаты лучевых исследований в общую базу данных единой радиологической информационной системы. Это ускорит получение результата врачом-клиницистом и сократит сроки постановки диагноза.

Диагностику молочных желез в столице можно пройти и в павильонах «Здоровая Москва». Они располагаются в городских парках и работают ежедневно с 08:00 до 20:00 часов.

Новую технику получают и медучреждения соседней Московской области. В Центр амбулаторной онкологической помощи в Реутове недавно поступило фотодинамическое оборудование, которое лечит рак кожи с помощью фотодинамики, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».