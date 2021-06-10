Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 11:28
МВД РФ предлагает ввести добровольный техосмотр для личных легковых машин
Росгвардия будут охранять более тысячи детских лагерей на Северо-Западе
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Нулевое предложение жилья в новостройках зафиксировано в четырех районах Москвы
Президент России отметил восстановление реального сектора экономики
Кадры масштабных маневров российских кораблей в Тихом океане показали в Сети
Политолог из Греции рассказал, как НАТО хочет втянуть Скандинавию в арктическую войну с РФ
Более десяти человек погибло при обрушении дома в Мумбаи
Педофил из Пензы показывал детям фильмы для взрослых и рассказывал о сексе
Все новости

Власти Москвы закупили для городских медучреждений более 230 новейших маммографов

Общество
Власти Москвы закупили для городских медучреждений более 230 новейших маммографов
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Москва, 10 июня. В общей сложности 235 новейших маммографов закупили для 82 взрослых поликлиник и 15 больниц Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оборудование было приобретено в рамках масштабной программы переоснащения медицинских организаций. Среди учреждений, которые вскоре его получат, шесть якорных онкологических стационаров, уточнила Ракова.

«Закупаемое оборудование будет интегрировано в существующий единый цифровой контур и откроет новые возможности в диагностике онкологических заболеваний», — отметила заммэра.

Интеграция с единой цифровой платформой городской системы здравоохранения позволит медикам автоматически загружать результаты лучевых исследований в общую базу данных единой радиологической информационной системы. Это ускорит получение результата врачом-клиницистом и сократит сроки постановки диагноза.

Диагностику молочных желез в столице можно пройти и в павильонах «Здоровая Москва». Они располагаются в городских парках и работают ежедневно с 08:00 до 20:00 часов.

Новую технику получают и медучреждения соседней Московской области. В Центр амбулаторной онкологической помощи в Реутове недавно поступило фотодинамическое оборудование, которое лечит рак кожи с помощью фотодинамики, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Москвы закупили для городских медучреждений более 230 новейших маммографов
москва ракова маммограф
Комментировать
Эксклюзив
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Победители всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» прибыли на аэродромы ЮВО
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165458 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 88529 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 88360 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 76739 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74427 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru