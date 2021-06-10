Минздрав РФ планирует запретить продажу снюса во всех странах ЕАЭС

Москва, 10 июня. Министерство здравоохранения России всерьез намерено запретить производство, ввоз, и обращение жевательного табака на территории Евразийского экономического союза.

Подготовленный пакет документов сообщает, что жевательный табак разработан специально для того, чтобы создавать и поддерживать зависимость. Люди, употребляющие снюс, не осознают всю опасность табачного изделия. В организм попадают смертельные токсичные, канцерогенные и мутагенные компоненты, сообщается в документе.

После того, как проект будет узаконен, его отправят в Казахстан, Армению, Киргизию и Белоруссию для рассмотрения. В случае положительного ответа, закон вступит в силу уже в январе 2022 года. Снюс – это популярный шведский жевательный табак для получения дозы никотина. Его продажа в любых видах полностью запрещена на территории России с 2015 года, передает газета «Известия».

Недавно стало известно, что Россия попала в список самых «курящих» стран мира. В рейтинге находятся также Китай, Индия, Индонезия, США, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины.