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Минздрав РФ планирует запретить продажу снюса во всех странах ЕАЭС

Общество
Минздрав РФ планирует запретить продажу снюса во всех странах ЕАЭС
www.washingtonpost.com  /  Борис Гришин

Москва, 10 июня. Министерство здравоохранения России всерьез намерено запретить производство, ввоз, и обращение жевательного табака на территории Евразийского экономического союза.

Подготовленный пакет документов сообщает, что жевательный табак разработан специально для того, чтобы создавать и поддерживать зависимость. Люди, употребляющие снюс, не осознают всю опасность табачного изделия. В организм попадают смертельные токсичные, канцерогенные и мутагенные компоненты, сообщается в документе.

После того, как проект будет узаконен, его отправят в Казахстан, Армению, Киргизию и Белоруссию для рассмотрения. В случае положительного ответа, закон вступит в силу уже в январе 2022 года. Снюс – это популярный шведский жевательный табак для получения дозы никотина. Его продажа в любых видах полностью запрещена на территории России с 2015 года, передает газета «Известия».

Недавно стало известно, что Россия попала в список самых «курящих» стран мира. В рейтинге находятся также Китай, Индия, Индонезия, США, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины.

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здоровье минздрав снюс
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