Перемещение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья возобновлено

Москва, 10 июня. Движение по Волоколамскому тоннелю на севере Москвы восстановлено после недавней приостановки. Об этом сообщили в столичном дептрансе в официальном аккаунте соцсети.

Перемещение по тоннелю возобновлено в обоих направлениях. До этого проезд машин был полностью ограничен.

«Работы завершены. Движение транспорта восстановлено в обоих направлениях», — следует из заявления.

Движение по Волоколамскому тоннелю было остановлено по причине ремонтных работ. В связи с этим столичных водителей призывали заранее планировать свой маршрут.