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10 июня 06:51
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Перемещение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья возобновлено

Общество
Перемещение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья возобновлено
wikipedia.org  /  Sergey Ashmarin / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 июня. Движение по Волоколамскому тоннелю на севере Москвы восстановлено после недавней приостановки. Об этом сообщили в столичном дептрансе в официальном аккаунте соцсети.

Перемещение по тоннелю возобновлено в обоих направлениях. До этого проезд машин был полностью ограничен.

«Работы завершены. Движение транспорта восстановлено в обоих направлениях», — следует из заявления.

Движение по Волоколамскому тоннелю было остановлено по причине ремонтных работ. В связи с этим столичных водителей призывали заранее планировать свой маршрут.

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москва подмосковье волоколамский тоннель
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