Движение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья временно перекрыли

Москва, 10 июня. Автомобилям временно запретили движение по Волоколамскому тоннелю из Москвы в сторону Подмосковья. Такое решение связано с дорожными работами.

Информацию об этом сообщил московский департамент транспорта в своем Telegram-канале. Уточняется, что движение в указанном направлении перекрыто полностью. В связи с этим автовладельцев призвали заранее планировать свой маршрут.

Проливные дожди ранее стали причиной ограничения движения трамваев в Краснодаре. Из-за дождей трамваи перестали ходить по ряду маршрутов, а автомобилисты собрались в огромной пробке.