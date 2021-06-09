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Специальные зоны для привитых от коронавируса могут появиться в Москве

Общество
Специальные зоны для привитых от коронавируса могут появиться в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 9 июня. Зоны для привитых от COVID-19 собираются обустроить в общественных местах Москвы. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

По его словам, подобные механизмы реализации в жизни россиян вполне вероятны. Ранее подобный вопрос обсуждался на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с сообществом рестораторов столицы. Тогда было предложено установить в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса".

Недавно Роспотребнадзор заявил, что будет более тщательно отслеживать ситуацию с выполнением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Причиной этому послужил недавний всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве.

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