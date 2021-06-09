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Бывший гендиректор «Трансфин-М» избежал ареста по делу о мошенничестве

Происшествия
Бывший гендиректор «Трансфин-М» избежал ареста по делу о мошенничестве
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 9 июня. Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о взятии под стражу бизнесмена Дмитрия З. Бывший руководитель «Трансфин-М» подозревается в афере.

Об отказе суда избрать данную меру пресечения заявил адвокат фигуранта.

По мнению правоохранителей, Дмитрий З. совершил мошенничество, которое привело к ущербу в миллиард рублей. Подконтрольные ему организации заключили ряд контрактов на покупку и продажу железнодорожных вагонов. В итоге они были проданы по чрезмерно завышенной цене. Махинации принесли фигуранту миллиард рублей, который он разделил с неустановленными пока подельниками.

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Все новости / Происшествия / Бывший гендиректор «Трансфин-М» избежал ареста по делу о мошенничестве
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