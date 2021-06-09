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Названа главная причина аварийности на дорогах Подмосковья

Общество
Названа главная причина аварийности на дорогах Подмосковья
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Москва, 9 июня. Отсутствие камер фиксации скорости движения становится причиной множества аварий в Подмосковье, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Больше всего аварий на дорогах Подмосковья происходит между населенными пунктами, поскольку там действует повышенный скоростной режим. Нарушения ПДД нередко приводят к серьезным ДТП на этих участках, добавил Васильев.

Камеры фиксации скорости уже установили на трассе М9, благодаря чему движение на дороге заметно улучшилось. Водители на этом участке не превышают допустимую скорость и реже попадают в ДТП, обратил внимание Васильев в эфире «Радио 1».

МВД РФ не поддержало снижение максимальной скорости движения на городских дорогах до 30 километров в час, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Ведомство посчитало такое нововведение небезопасным.

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подмосковье причина аварии
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