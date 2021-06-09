Роспотребнадзор усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мер в Москве

Москва, 9 июня. Управление Роспотребнадзора по Москве будет тщательнее следить за соблюдением требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявили в ведомстве.

Оперштаб сообщил, что за последние сутки в столице было выявлено 4124 новых случая COVID-19 — больше всего с 16 января. По словам городских властей, всплеск заболеваемости произошел из-за невыполнения жителями противоэпидемических мер: москвичи перестали носить в общественных местах маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Главконтроль заявил, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты недопустимо, и предупредил об усилении контроля за их использованием. То же самое сделал Роспотребнадзор, передает РИА Новости.