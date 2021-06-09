Московский рынок элитной аренды восстановился после коронавирусного спада

Москва, 9 июня. Количество обращений, отмеченных на столичном рынке аренды элитного жилья, возросло по итогам мая в 2,2 раза в сравнении с тем же периодом 2020 года.

Более того, спрос на аренду в последний месяц весны превысил допандемийный показатель. Число заключенных сделок относительно мая 2019 года оказалось выше на 10%, отметили специалисты международного агентства элитной недвижимости Savills.

Рынок элитной аренды в Москве действительно восстановился до доковидного уровня, подтвердил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

«Московский рынок всегда был «горячим» и качественных объектов не хватало. Их довольно сложно найти, и к тому же они быстро сдаются», — цитирует РБК эксперта.

При этом уровень спроса на аренду квартир по России в настоящий момент на 12% ниже, чем в допандемийный период, в мае-июне 2019 года. На это указали эксперты «ИНКОМ-Недвижимости».