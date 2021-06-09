Переселение по программе реновации началось в Бутырском районе Москвы

Москва, 9 июня. Жители Бутырского района в столице начали переселяться в новые дома по программе реновации, сообщается на официальном сайте городской мэрии.

Первые 160 семей из двух пятиэтажек на улице Яблочкова переедут в новые квартиры по адресу улица Фонвизина дом 7а в ближайшее время. Правительство Москвы планирует расселить еще три дома до конца 2024 года.

Программа реновации стартовала в столице в 2017 году. Администрация города намерена переселять горожан из старого жилья в комфортные современные новостройки. Более 1,3 млн квадратных метров жилья уже построили в рамках этого проекта, сообщает РИА Новости.

Строительство и проектировка 290 домов в рамках программы реновации сейчас идут в России, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев. Более 31 тыс. семей уже получили ключи от нового жилья с начала 2017 года.