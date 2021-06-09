Собянин попросил владельцев московских ресторанов придерживаться санитарных норм

Москва, 9 июня. Ресторанный бизнес, общепит и все, кто занимается торговым сервисом, обязаны придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом, напомнил мэр столицы Сергей Собянин.

Это общая задача для поддержания экономики. Важно агитировать коллег и знакомых как можно скорее вакцинироваться от коронавируса, отметил Сергей Собянин. Прививка лучше всего защитит от опасной инфекции. Сейчас в Москве заняты около 10 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

«Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города», — подчеркнул Сергей Собянин.

Столичные власти объяснили, чем обусловлена ситуация с ростом количества случаев коронавируса. Дело в том, что не все горожане соблюдают введенные в связи с COVID-19 ограничения. Несмотря на это, локдаун в Москве не планируется, подчеркнула заммэра Анастасия Ракова.