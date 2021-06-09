Иск Троицкой против Собчак зарегистрирован в Останкинском суде Москвы

Москва, 9 июня. Юрист из Петербурга Эльнара Троицкая направила иск в суд в отношении телеведущей и блогера Ксении Собчак.

Документ получен и зарегистрирован Останкинским судом столицы. Заседание по нему пока не назначено.

По неподтвержденной информации, истица настаивает на защите чести и достоинства, а также выплате ей компенсации за моральный вред. Троицкая возмущена вопросом, который ей задала Собчак. Теледива в ходе ПМЭФ поинтересовалась у юриста: «На какую панель Вы пришли?». Кроме того, Троицкой не понравились прозвучавшие в ее адрес намеки ведущей «об охоте за влиятельными персонами».