Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам

Москва, 9 июня. Сотрудники спасательной службы столицы России вытащили из ливневки попавших в беду утят, рассказали в пресс-службе ГОЧСиПБ.

Все произошло в районе Раменки на западе города. Сообщение о происшествии поступило в службу 112 утром 9 июня. На помощь утятам приехал расчет АСО № 8 столичного Пожарно-спасательного центра, передает РИА Новости.

Для того чтобы вызволить утят, сотрудники спасательной службы подняли решетку ливневой канализации. Затем птиц выпустили в Мичуринский пруд, объяснили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Первые утята появились в Екатерининском парке в Пушкине в середине мая этого года. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии малышей. В комментариях они отметили, что за утятами пристально наблюдают их мамы.