Поэта Бородина нашли мертвым в Москве

Москва, 9 июня. Поэт Василий Бородин скончался в возрасте 38 лет. Причины смерти сейчас устанавливают правоохранители.

Как сообщает РЕН ТВ, тело писателя обнаружили под окнами жильцы дома на улице Краснокурсантской.

Василий Бородин — российский поэт, который также писал статьи о современной поэзии. В 2015 году он был удостоен премии Андрея Белого, а в 2016 году ему вручили премию «Московский счет».

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