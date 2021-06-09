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09 июня 17:13
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новостей
17:11
Технологии
Исходный код Cyberpunk 2077 опубликован в Сети
17:11
Происшествия
Видео расстрела двух приставов в Адлере попало в Сеть
17:11
Политика
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
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Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве

Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 июня. Эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в Москве оценила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Власти города намерены заняться расширением числа коек для больных коронавирусной инфекцией. До конца этой недели их количество будет увеличено до 14 тысяч, добавила Ракова.

Резкое увеличение количества больных коронавирусом в Москве она связала с несоблюдением противоэпидемических мер. В связи с этим заммэра столицы РФ призвала москвичей соблюдать соцдистанцию, сократить социальные контакты и использовать СИЗ в общественных местах.

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Москве мэр города Сергей Собянин заявил об открытии дополнительных больниц. Однако в сложившейся ситуации необходимости вводить локдаун в городе нет.

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Все новости / Общество / Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
коронавирус COVID-19 ракова
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