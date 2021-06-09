Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве

Москва, 9 июня. Эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в Москве оценила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Власти города намерены заняться расширением числа коек для больных коронавирусной инфекцией. До конца этой недели их количество будет увеличено до 14 тысяч, добавила Ракова.

Резкое увеличение количества больных коронавирусом в Москве она связала с несоблюдением противоэпидемических мер. В связи с этим заммэра столицы РФ призвала москвичей соблюдать соцдистанцию, сократить социальные контакты и использовать СИЗ в общественных местах.

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Москве мэр города Сергей Собянин заявил об открытии дополнительных больниц. Однако в сложившейся ситуации необходимости вводить локдаун в городе нет.