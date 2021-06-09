Правоохранители ходатайствовали об аресте экс-директора «Трансфин-М»

Москва, 9 июня. Бывший руководитель компании «Трансфин-М» Дмитрий З. стал подозреваемым в крупном мошенничестве. Следователь направил в суд ходатайство об аресте фигуранта.

По мнению полицейских, экс-гендиректор совершил аферу, ущерб от которой превысил миллиард рублей. Дмитрий З. контролировал несколько компаний, которые между собой подписали несколько соглашений о покупке и продаже железнодорожных вагонов.

Итогом массы сделок стала реализация трех тысяч вагонов по существенно завышенной цене. Фигуранту удалось незаконно заработать более миллиарда рублей. Часть денег он отдал неустановленным подельникам.