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17:11
Технологии
Исходный код Cyberpunk 2077 опубликован в Сети
17:11
Происшествия
Видео расстрела двух приставов в Адлере попало в Сеть
17:11
Политика
Байден резво преодолел трап самолета на пути в Европу
17:10
Общество
Более миллиона самозанятых россиян смогут оформить ипотечные каникулы
17:10
Технологии
Ratchet & Clank: Rift Apart получит два режима производительности
17:09
Политика
Депутат Железняк раскритиковал слова Блинкена о готовности Украины вступить в НАТО
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
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Правоохранители ходатайствовали об аресте экс-директора «Трансфин-М»

Происшествия
Правоохранители ходатайствовали об аресте экс-директора «Трансфин-М»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 июня. Бывший руководитель компании «Трансфин-М» Дмитрий З. стал подозреваемым в крупном мошенничестве. Следователь направил в суд ходатайство об аресте фигуранта.

По мнению полицейских, экс-гендиректор совершил аферу, ущерб от которой превысил миллиард рублей. Дмитрий З. контролировал несколько компаний, которые между собой подписали несколько соглашений о покупке и продаже железнодорожных вагонов.

Итогом массы сделок стала реализация трех тысяч вагонов по существенно завышенной цене. Фигуранту удалось незаконно заработать более миллиарда рублей. Часть денег он отдал неустановленным подельникам.

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мошенничество сделка афера
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