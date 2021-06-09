Суд вынес приговор убившему гея на Курском вокзале

Москва, 9 июня. Столичный суд вынес решение по делу Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гомосексуалиста летом 2019 года.

Суд приговорил Бережного к девяти годам лишения свободы. Накануне присяжные заседатели признали мужчину виновным в совершении преступления и добавили, что обвиняемый заслуживает снисхождения.

Установлено, что в 2019 году он напал с ножом на двоих мужчин у Курского вокзала (якобы из-за их ориентации). Впоследствии один из них погиб. Суд присяжных в феврале 2020 года оправдал Бережного, но из-за общественного резонанса решение отменили и возобновили разбирательство.

Во время заседания 1 июня 2021 года Бережной сбежал из зала суда, после чего был объявлен в розыск. Спустя три дня его поймали и передали правоохранителям.