Подозреваемый в убийстве гея на Курском вокзале признан виновным

Москва, 9 июня. Присяжные признали Антона Бережного виновным в нападении на геев на Курском вокзале Москвы. В результате инцидента один мужчина скончался.

На суде присяжные сошлись во мнении, что подсудимый заслуживает снисхождения. Вопрос о наказании будет озвучен позже.

По данным следствия, в июне 2019 года Бережной начал бить ножом двух мужчин из-за их сексуальной ориентации. В итоге, один погиб, у другого диагностировали легкое ранение.

Суд назначил четыре года тюрьмы 37-летнему жителю Кемерово, который до смерти избил знакомого за то, что тот светил фонариком во дворе, сообщало A42.RU.