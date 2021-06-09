ФБК обвинили в попытке сменить конституционный строй в России

Москва, 9 июня. Прокуратура считает, что подконтрольные Алексею Навальному организации своей деятельностью пытались сменить в РФ конституционный строй.

Об этом сообщает адвокат, представляющий интересы ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Московский городской суд продолжает рассмотрение иска столичной прокуратуры о признании экстремистскими организаций: "Фонд борьбы с коррупцией"1 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), штабы Навального3 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Заседание по иску проходит в закрытом режиме. Суд отказался рассекречивать материалы дела.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга