Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом

Москва, 9 июня. Столичный суд 9 июня продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Mellstroy, который во время одного из стримов ударил девушку головой об стол.

Инцидент с избиением девушки произошел в октябре прошлого года. Стример Андрей Бурима (Mellstroy) во время прямого эфира схватил за волосы потерпевшую и несколько раз «приложил» ее об столешницу.

Его жертвой оказалась популярная модель и блогер Алена Ефремова. Девушка написала заявление в полицию, после чего против Mellstroy завели уголовное дело.

Очередное слушание по делу состоялось 19 мая 2021 года. Любителю треш-видео грозит до двух лет лишения свободы.