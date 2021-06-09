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09 июня 14:11
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новостей
14:10
Общество
Мясников объяснил, почему не стоит паниковать из-за коронавируса
14:10
Шоу-бизнес
Татьяна Волосожар рассекретила необычное имя новорожденного сына от Максима Транькова
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
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Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом

Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
Пресс-служба Пресненского суда

Москва, 9 июня. Столичный суд 9 июня продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Mellstroy, который во время одного из стримов ударил девушку головой об стол.

Инцидент с избиением девушки произошел в октябре прошлого года. Стример Андрей Бурима (Mellstroy) во время прямого эфира схватил за волосы потерпевшую и несколько раз «приложил» ее об столешницу.

Его жертвой оказалась популярная модель и блогер Алена Ефремова. Девушка написала заявление в полицию, после чего против Mellstroy завели уголовное дело.

Очередное слушание по делу состоялось 19 мая 2021 года. Любителю треш-видео грозит до двух лет лишения свободы.

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суд избиение блогер Mellstroy
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