Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен

Москва, 9 июня. Следить за выполнением требований по COVID-19 в общественных местах в Москве начнут более пристально, предупредили в Главном контрольном управлении столицы.

Речь идет о ношении масок и перчаток. Эти средства индивидуальной защиты (СИЗ) по-прежнему необходимо использовать в местах массового скопления людей, напомнили в ведомстве. В Главконтроле также подчеркнули, что соблюдение правил профилактики позволит избежать введения ограничений в городе.

За последние сутки в столице выявили 4124 новых случая заражения коронавирусом — больше всего с 16 января. Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что это произошло, поскольку жители «расслабились» и начали пренебрегать СИЗами. Всплеск заболеваемости специалист назвал временным.