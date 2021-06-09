Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Москва, 9 июня. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве до конца дня, сообщили в Росгидромете.

Со второй половины дня и до вечера в столице России ожидается сильный дождь. В связи с этим москвичей попросили быть внимательными и не укрываться от непогоды под деревьями.

«В городе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — сказано в сообщении.

В ближайшие несколько дней в Москве ожидаются кратковременные грозы и град. Однако, по мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в российской столице будет достаточно теплой.