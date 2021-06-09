Москвичи смогут вакцинироваться от коронавируса на работе

Москва, 9 июня. Жители Москвы, являющиеся сотрудниками средних и крупных компаний, вскоре смогут сделать прививку от COVID-19 на работе, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Город идет навстречу предприятиям, где есть желающие пройти вакцинацию сотрудники, поэтому депздрав совместно с местным управлением Роспотребнадзора организует для них такую возможность, пояснили в пресс-службе.

«Для этого средним и крупным компаниям необходимо предоставить соответствующую информацию в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения Москвы. Департамент, в свою очередь, организует выезд медицинской бригады на территорию работодателя», — говорится в сообщении.

В депздраве подчеркнули, что вакцинация является самым надежным способом защиты от коронавируса, а в Москве созданы все условия, чтобы жители могли ее пройти.