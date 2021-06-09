Максимальное с 16 января число случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве

Москва, 9 июня. Столичные врачи подтвердили 4124 новых случая COVID-19 за сутки. Этот показатель стал максимальным с 16 января 2021 года, сообщили в оперштабе.

Лечение от коронавируса в Москве завершили 2311 пациентов за прошедшие 24 часа. Более миллиона жителей столицы уже вылечились от заболевания под присмотром городских медиков, следует из сообщения.

Всего 1,2 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве с начала 2020 года. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в городе с января 2021 года. Процедура носит добровольный характер.