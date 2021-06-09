Мосгорсуд отказался рассекретить материалы дела ФБК

Москва, 9 июня. Московский городской суд отказал в доступе к материалам иска о признании подконтрольных Алексею Навальному организаций экстремистскими.

Заседание по делу пройдет в закрытом режиме ввиду его секретности. Как сообщили адвокаты Фонда, судья не стал рассекречивать материалы.

Мосгорсуд начал рассмотрение иска прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также движения «Штабы Навального»3 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями.

Процесс не вызвал резонанса в обществе. Об этом говорит отсутствие соратников Навального у здания суда. Один из блогеров опубликовал снимок, на котором видно, что у Мосгорсуда собрались одни журналисты.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга